Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda o an odada bulunan Hamit Altıntop'un canını zor kurtardığı öğrenildi.

SON ANDA ÖLÜMDEN KURTULDU

Ajansspor'un haberine göre, TFF'nin Riva'daki binasına toplamda 4-5 el ateş edildiği öğrenilirken başkanlık ofisine 1 kurşun yönetim kurulu toplantı odasına da 1 kurşun isabet etti. Yönetim Kurulu toplantı halindeyken odaya gelen bir kurşunun Hamit Altıntop'un yakınındaki perdeye isabet ettiği ve Altıntop'un son anda ölümden kurtulduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Altıntop'un ensesine cam kırıklarının isabet ettiği, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hamit Altıntop daha sonra yaptığı açıklamada faillerin hemen bulunmasını arzu ettiğini söyledi.