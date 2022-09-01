TFF binasına silahlı saldırı - Son Dakika
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TFF binasına silahlı saldırı

01.09.2022 18:55
TFF binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF binasına silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF binasına silahlı saldırı - Son Dakika
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