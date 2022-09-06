Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

06.09.2022 19:58
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den ise Tuzlaspor, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Josef de Souza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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