Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza 'yı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kaynak: AA

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