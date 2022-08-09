Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

09.08.2022 20:15
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi HangiKredi Ümraniyespor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ile 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedenleriyle PFDK'ye gönderdi.

Trabzonspor'u İstanbulspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline veren müşavirlik, Gaziantep FK, HangiKredi Ümraniyespor ile Arabam.com Konyaspor'u çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk etti.

Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u usulsüz seyirci alınması, MKE Ankaragücü'nü ise hem usulsüz seyirci alınması hem de merdivenlerin boş bırakılmaması ihlallerinden PFDK'ye yolladı.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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