PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, aynı karşılaşmada kırmızılı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yaroslav Rakitskyi'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdiği aktarıldı.

Kurulun, ayrıca Medipol Başakşehir'e 250 bin, Galatasaray'a 150 bin, Fenerbahçe'ye 56 bin, Beşiktaş'a 42 bin ve Hangikredi Ümraniyespor'a 18 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.