A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika
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A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

13.08.2022 23:06
A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor-Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te oynanacak olan A. Konyaspor- Başakşehir FK maçı, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu Konyaspor Büyükşehir Stadyumu zemininin, sporcu sağlığını tehdit ettiğini ve futbol oynamaya müsait olmadığını raporlandı. TFF'nin aldığı karara göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de karşılaşılacak olan A.Konyaspor - Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig maçının, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağı kararlaştırıldı. - ESKİŞEHİR

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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı Manisa FK-Boluspor maçının ardından Manisa FK-Boluspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak - Son Dakika
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