Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIFA Kongresi sırasında bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, konsey başkanlığına seçildi ve 2024 yılında düzenlenecek olan Genç Milli Takımlar turnuvasına ev sahipliği yapacak.

16.05.2024 11:56
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında bir araya geldi. Ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına da Türkiye Futbol Federasyonu seçildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi de bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan Futbol Federasyonlarının başkanları ve üst düzey yetkililerinin yer aldığı görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğlulları temsil etti. Toplantıya FIFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov da katıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu seçildi

Devam eden iş birliği anlaşması kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 1 yıllık dönemin konsey başkanlığını Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmasına karar verildi. Öte yandan, 2024 yılının sonbahar aylarında Genç Milli Takımlar yaş gruplarından birinde düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapması uygun görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

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