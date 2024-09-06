Türkiye-Galler Maçı 0-0 Beraberlik ile Bitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından çevirdiği top Barış Alper'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
55. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Wilson'ın ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden çevirdiği topa sağ çaprazdan Johnson'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
62. dakikada kendi yarı alanının sol taç çizgisine yakın noktasında baskıya giden Barış Alper Yılmaz, Neco Williams'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
87. dakikada sol taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kale önünden kafa vuruşunda kaleci Ward meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Rohit Saggi, Morten Jensen, Anders Olav Dale
Galler: Danny Ward, Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams, Ethan Ampadu, Jordan James (Oliver Cooper dk. 88), Brennan Johnson, Harry Wilson, Sorba Thomas (Louie Koumas dk. 72), Aaron Ramsey (Kieffer Moore dk. 72)
Yedekler: Karl Darlow, Adam Davies, Mark Harris, Louie Koumas, Benjamin Cabango, Owen Beck, Rubin Colwill, Josh Sheehan, Charles Crew
Teknik Direktör: Craig Bellamy
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Emirhan Topçu dk. 90), Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Okay Yokuşlu dk. 77), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 90), Orkun Kökçü (Hakan Çalhanoğlu dk. 64), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Salih Özcan, Umut Nayir, Can Uzun, Eren Dinkçi
Teknik Direktör: Vincenco Montella
Kırmızı kart: Barış Alper Yılmaz (dk. 62) (Türkiye)
Sarı kartlar: Harry Wilson, Brennan Johnson (Galler), Kenan Yıldız, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Türkiye) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Türkiye-Galler Maçı 0-0 Beraberlik ile Bitti - Son Dakika
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