Türkiye-Galler Maçında İlk Yarı Beraberlik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Türkiye, deplasmanda Galler ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ taraftan Thomas'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Ramsey'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
37. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Thomas'ın Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
38. dakikada Galler savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Barış Alper pasını Arda Güler'e aktardı. Arda'nın penaltı noktası gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak Galler savunmasından döndü.
Hakemler: Rohit Saggi, Morten Jensen, Anders Olav Dale
Galler: Danny Ward, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies, Connor Roberts, Jordan James, Aaron Ramsey, Neco Williams, Sorba Thomas, Harry Wilson, Brennan Johnson
Yedekler: Karl Darlow, Adam Davies, Mark Harris, Louie Koumas, Kieffer Moore, Oliver Cooper, Benjamin Cabango, Owen Beck, Rubin Colwill, Josh Sheehan, Charles Crew
Teknik Direktör: Craig Bellamy
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Can Uzun, Eren Dinkçi
Teknik Direktör: Vincenco Montella
Sarı kartlar: Harry Wilson, Brennan Johnson (Galler), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan (Türkiye) - İSTANBUL
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