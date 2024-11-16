UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye- Galler karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Galler: Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas, James, Sheehan, Wilson, Johnson, Harris
Son Dakika › Spor › Türkiye-Galler Maçı Kadroları ve Hakemler Belirlendi - Son Dakika
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