Türkiye-Galler maçında tribünlerde tüyler diken görüntüler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşı karşıya geldi.
Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala tribünlerde dikkat çeken görüntüler ekrana geldi.
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.
İşte o kareler;
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