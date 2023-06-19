Türkiye-Galler maçında tribünlerde tüyler diken görüntüler - Son Dakika
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Türkiye-Galler maçında tribünlerde tüyler diken görüntüler

Türkiye-Galler maçında tribünlerde tüyler diken görüntüler

19.06.2023 22:10

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala tribünlerde dikkat çeken görüntüler ekrana geldi. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşı karşıya geldi.

TÜYLER DİKEN DİKEN

Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala tribünlerde dikkat çeken görüntüler ekrana geldi.

STEFAN KUNTZ'UN 18'İNCİ SINAVI

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

İşte o kareler;

Tüyler diken diken! Türkiye-Galler maçında görsel şov
Tüyler diken diken! Türkiye-Galler maçında görsel şov
Tüyler diken diken! Türkiye-Galler maçında görsel şov
Tüyler diken diken! Türkiye-Galler maçında görsel şov
Tüyler diken diken! Türkiye-Galler maçında görsel şov
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