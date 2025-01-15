Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki organizasyonda 73 ilden, 867 kulübe bağlı 2914 sporcu mücadele edecek.
Kadınlarda 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 kilo, erkeklerde ise 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 kilo sıkletlerinde müsabakaların yapılacağı turnuva, 19 Ocak Pazar günü tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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