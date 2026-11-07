Türkiye Güreş Federasyonunun mali genel kurulu yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu 7. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı genel kurulda, yönetim kurulunun hesap ve faaliyetleri ile denetim kurulu raporu ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler karara bağlandı, ana statü değişikliği görüşüldü.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, açılış konuşmasında, 2 yıllık görev sürelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

"Allah'a şükür, 2024 yılının aralık ayındaki seçimde ne söz verdiysem şu ana kadar hayata geçiremediğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı." diyerek sözlerine başlayan Akgül, konuşmasında altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nı yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediklerine işaret eden Akgül, yetenekli olanları gelişim kamplarına aldıklarını ifade etti.

Federasyonun 60 milyon liraya yakın sponsorluk geliri elde ettiğini açıklayan Akgül, bunun Türkiye Güreş Federasyonu adına sponsorluk geliri açısından bir rekor olduğuna dikkati çekti.

Türk güreşinde jenerasyon değişiminin ardından geçiş dönemi yaşandığını vurgulayan Akgül, Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tüm camiamız zaten performansımızı gördü. Bu, istediğimiz bir sonuç değildi. Bunun da özeleştirisini tüm antrenör ekibimiz, milli takımımız olarak zaten yapacağız. Dünya Şampiyonası'ndaki bu sonuca, yıllardır süregelen altyapıdan, gençlerden, ümitlerden yeni çocukları A Milli Takımımıza kazandıramamamızın sebep olduğunu açıklamamda zaten söyledim. Rıza Kayaalp şampiyonumuz, uzun yıllar Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Yasemin (Adar Yiğit) genel müdürümüz, kadın güreşinde ilkleri yaşattı. Şahsım olarak da serbest güreşte Avrupa, dünya ve olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Üç ağır sıklet her gittiğimiz yerde altın madalyaya güreştik, altın madalyalar aldık. Bu üç şampiyonluğun yanına 2-3 madalya getirdiğimizde de gerçekten kendimizi çok başarılı kabul ettik. Evet başarılıydık, o jenerasyon başarılıydı. Fakat şu anda Rıza şampiyonumuz artık belli bir yaşa geldi. Başından bazı olaylar geçti, yıprandı. Bu Dünya Şampiyonası'nda hazır da değildi. Kendisiyle istişare yaptığımızda, özellikle çok güreşmek istedi. Yasemin genel müdürümüz sporu bıraktı, genel müdür yardımcısı oldu, çok önemli bir göreve geldi. Biz bıraktık, federasyon başkanlığına geçtik."

Akgül, serbest güreşte gençleşmeyi sağladıklarını dile getirerek "Oradaki takımımız biraz daha tecrübesiz ama Dünya Şampiyonası'nda gerçekten çocuklar çok iyi mücadele etti. Bizi hayal kırıklığına uğratan Kadın Milli Takımımızdı. Her zaman mücadelelerinden dolayı Kadın Milli Takımımızı hep örnek gösterdim. Maalesef bu şampiyonada bizi çok hayal kırıklığına uğrattılar. Onun da zaten milli takımla beraber özeleştirisini yapıp, gerekli tedbirleri ve kararları Allah'ın izniyle alacağız." diye konuştu.

"Bu acının çekilmesi gerekiyordu"

Taha Akgül, bu yönetimin tam sorumluluğunun 8 ila 14 yaş arası olduğunu vurgulayarak "Bu kategori ileride büyüklere, gençlere geçtiğinde eğer madalya çıkmazsa, bu kategorinin sorumluluğu bizde. Seçildiğimiz günden bu yana Türk güreşinin bir değişim yaşaması gerekiyordu. Federasyon başkanı ben de olsam başkası da olsa bu değişimin yaşanması gerekiyor. Bu acının çekilmesi gerekiyordu. Ateşten gömlek giydiğimi zaten daha önce de söyledim. Bunu göğüsleyebilecek gücümüz, kuvvetimiz Allah'ın izniyle var, hiçbir problem yok." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yakın zamanda yeni idari binasına taşınacağına değinen Akgül, Sakarya'da yapılması planlanan yeni güreş tesisiyle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Sakarya Karasu'daki projemiz, tamamen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilmiş bir proje. İmar planı askıya çıktı, Allah'ın izniyle çok yakında temellerini hep beraber camiamız olarak atacağız. Burası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en modern güreş tesislerinden biri olacak. Burası, federasyona gelir yaratabilecek de bir alan olacak. Denizin tam kenarında, plajıyla beraber 100 dönüm. Çok değerli bir arazi. Hamdolsun orayı federasyonumuza kazandırdık. Burası ihtiyacımız olan aslında hakettiğimiz bir tesis. Sarıyer ve Elmadağ zaten bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bizim aynı anda 12 kampımız oluyor."