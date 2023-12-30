Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü: Avrupa ve dünya şampiyonalarında 60\'ı altın 155 madalya kazandık

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 60'ı altın 155 madalya kazandıklarını söyledi.

Ünlü, AA Spor Sohbetleri'ne konuk olarak, halterin 2023 faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Talat Ünlü, halterin içinden göreve geldiğini belirterek, "Zor bir dönemde federasyon başkanı seçildik. Hem antrenörlük yaptığım dönemlerden hem de başkanlık yaptığım yıllara bakarak 2023'te başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bu sezon yaş gruplarında kazandıkları madalyalara değinen Ünlü, "Avrupa şampiyonalarında yıldızlarda 23 altın, 15 gümüş ve 9 bronz, gençlerde 21 altın, 23 gümüş, 13 bronz, büyüklerde ise 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 50'si altın 126 madalya kazandık. Biz genel anlamda yıldızlar ve gençlerde çok çok başarılı bir ülkeyiz. Dünya şampiyonalarında ise yıldızlar, gençler ve büyüklerde 10 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya kazandık." diye konuştu.

Büyükler dünya şampiyonasını incelediklerinde Muhammed Furkan Özbek'ten gelen bronz madalyaların önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, "2020 Tokyo'da Muhammed Furkan, şanssız bir dönem geçirdi aslında, Tokyo'da madalya alması gerçekten mümkündü. Avrupa'daki derecesini yapmış olsa olimpiyattan madalya ile dönecekti. Nuray Güngör de Avrupa'daki derecesini yapsa Tokyo'da madalya alabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları çalışmalarına yönelik de Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paris olimpiyatları için öncelikle kota hedeflerimiz yine Muhammed Furkan Özbek ve Nuray Güngör, Dilara Narin, yıldızlar dünya ve gençler Avrupa şampiyonu olan Tuana Süren. Erkeklerde Yusuf Fehmi Genç ile Muhammed Furkan, 73 kiloda aynı sıklette yarışacaklar ama bunlardan hangisi iyiyse o gidecek. İkisi de milli takımda çok ciddi şekilde hazırlıklarını devam ettiriyor, rekabet halindeler. Bu hem onlar için hem bizim için büyük bir avantaj."

"Bütün hedefimiz olimpiyat madalyası"

Paris 2024 Olimpiyatları'na madalya hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Ünlü, "Paris'e genç sporcularımızla hazırlanıyoruz. İlk hedefimiz olimpiyat kotaları. Şu anda 3 kadın, 3 erkek sporcuyla 6 kota hakkımız var. Hedefimiz en çok sayıda kotayı almak, özellikle erkeklerde olimpiyat madalyası hedefiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her türlü imkanı seferber ettiğini de kaydeden Ünlü, "Devletin de destekleriyle 2024 Paris Olimpiyatları'na çok iyi hazırlanıyoruz, tabii ki bütün hedefimiz madalya almak. Sadece halter için değil bütün branşlarda kotamız çok yüksek olsun, olimpiyatlarda da madalya sayımız inşallah geçmiş dönemlere göre daha iyi olsun." dedi.

"Geçmişteki parlak dönemlerle bugünü mukayese etmek çok zor"

Gelecek yıl iki önemli kota müsabakasına katılacaklarını hatırlatan Ünlü, "2024 kıta kotalarında Avrupa, sonrasında da Tayland'da katılımın mecburi olduğu grand prix müsabakamız var. Bu müsabakaların neticesinde erkek ve kadın takımlarda kota sayımız belli olacak. 2023'te gerçekten başarılı bir sezon geçirdik." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelişiyle Türk halterinin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

"Naim Süleymanoğlu, halterimize bir rehber ve ekol oldu. Naim'in zaten başarılarını, aldığı madalyaları kimse tartışamaz. Naim Süleymanoğlu'nun, Halil Mutlu'nun olimpiyatlarda altın madalyalar kazandığı yıllara gidersek tabii ki çok büyük güzellikler yaşadık. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 3 altın, 2 bronz madalya kazanmamız, Atina'da aynı zamanda Nurcan Taylan, Türkiye adına ilk defa kadınlarda bir olimpiyat altın madalyası kazandı. Atina'da Halil Mutlu, Taner Sağır ve Nurcan Taylan ile çok başarılı olmuştuk ama geçmişteki parlak dönemlerle bugünü mukayese etmek çok zor."

Yeniden bir Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu bulmanın çok zor olduğunu kaydeden Ünlü, "Onların yolunda ilerleyip hedeflerimizi büyük tuttuğumuz zaman, başarılı çocuklar yetiştirmemiz mümkün. Yıldızlar ve gençler kategorisine baktığınız zaman çocuklarımızın hedeflerinin büyük olduğunu göreceksiniz. Ben 3 yıllık dönem için seçildim, önümüzdeki dönem yine seçim var. 2028 olimpiyatlarının altyapısının temellerini attık." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerden yetişen önemli sporcular olduğunu vurgulayan Ünlü, "Cansu Bektaş, Tuana Süren ve Dilara Narin, Büşra Çam, erkeklerde Mustafa Eriş bunlarla beraber ismini sayamayacağım çok sayıda genç sporcumuz var, 2028 olimpiyatlarında Türk halterini daha güçlü bir hale getirebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun istisna sporcular olduğunu vurgulayan Ünlü, "Biraz da doğuştan olacak, çünkü Allah vergisi dediğimiz bir şey var. Ben isterdim ki, Naim şu an aramızda olsun, bundan sonra inşallah her iki yılda bir Naim Süleymanoğlu adına uluslararası turnuvamızı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Para halterde kadınlarda 3, erkeklerde ise 4 kota alınabilir

Federasyonlarına bağlanan para halter sporcularına ilişkin de Ünlü, şöyle konuştu:

"Para haltere yabancı değildik, sporcuların başarılarını zaten biliyordum. 2024 Paralimpik Oyunlara kota için bu sene Abdullah Kayapınar, dünya şampiyonasında üçüncü olarak güzel bir sıralama elde etti. Ancak kota sıralamasında kadınlarda 3, erkeklerde 4 kotamız olacak. Paralimpik oyunlarda üst üste şampiyon olan rekortmen bir Nazmiye'miz (Nazmiye Muslu Muratlı) var, ciddi anlamda güzel hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bir iş birliği yapıyoruz. 1 Ocak'tan itibaren Kocaeli'de olimpik hazırlık kampını bütün sporcularla birlikte kaynaştırarak yapacağız."

Eskiye nazaran haltercilerin güzel salonlarda çalıştığını da aktaran Ünlü, haltere başlamak isteyen çocuklar için yarışma yaşının 12 olduğunu ancak 7 yaşından itibaren teknik bilgilerin verilebileceğini söyledi.