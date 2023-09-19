Türkiye Halter Federasyonu, Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi - Son Dakika

Türkiye Halter Federasyonu, Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Halter Federasyonu, Batu Han Yüksel\'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi
Son Güncelleme: 20.09.2023 10:01

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu. 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

8 YIL MEN

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Türkiye Halter Federasyonu, milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi

AVRUPA'DA 2. OLMUŞTU

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu. Batu Han Yüksel, koparmada 152 kg ile gümüş, silkmede 187 kg ile bronz madalya kazanırken toplamda 339 kg ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Halter Federasyonu, Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi - Son Dakika
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