Türkiye Halter Federasyonu, Batu Han Yüksel\'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiğini duyurdu.

8 YIL MEN

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

AVRUPA'DA 2. OLMUŞTU

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu. Batu Han Yüksel, koparmada 152 kg ile gümüş, silkmede 187 kg ile bronz madalya kazanırken toplamda 339 kg ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.