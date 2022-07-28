Türkiye yamaç paraşütünde tercih edilen coğrafya haline geldi - Son Dakika
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Türkiye yamaç paraşütünde tercih edilen coğrafya haline geldi

28.07.2022 12:43
Türkiye yamaç paraşütünde tercih edilen coğrafya haline geldi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, yamaç paraşütünde tercih edilen bir coğrafya haline gelen Türkiye'de hava sporlarına ilginin de attığını belirtti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, yamaç paraşütünde tercih edilen bir coğrafya haline gelen Türkiye'de hava sporlarına ilginin de attığını belirtti.

Kalaycı, Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası için geldiği Tokat'ta, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının da verdiği destekle hava sporları branşlarının gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de 86 yamaç paraşütü kulübünün Federasyonlarına kayıtlı olduğunu belirten Kalaycı, "Federasyonumuza kayıtlı sporcu sayımız ise 3 bin 500. Bununla beraber hem kulüpleşmemiz hem lisanslı sporcu sayımız artmakta. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak 16 alt branşa hitap etmekteyiz. En fazla kayıtlı sporcumuz ve kulübümüzün olduğu branşımız yamaç paraşütü. Bu alanı destekleyebilmek adına milli takımımızı yurt içi, yurt dışı bütün faaliyetlerde destekleyerek her günkünden daha fazla bu sporun gelişmesi adına çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

Hedef 2023 Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapabilmek

Yurt dışındaki organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edebilmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti:

"En büyük hayalimiz, hedefimiz 2023 Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapabilmek. Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın desteği ile bu çalışmalara başladık. Uluslararası federasyonlar ile görüşme halindeyiz. Sadece yamaç paraşütü değil bütün hava sporları branşlarını Türkiye'de yapmak için görüşmelerimiz devam etmekte."

Şampiyonada 4 farklı ülkeden 70 sporcunun yarıştığına işaret eden Kalaycı, "Türkiye yamaç paraşütü sporu adına çok cazip bir coğrafya, tercih edilen bir coğrafya." ifadesini kullandı.

Sporcuların Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda alacakları puanların önemli olduğunun altını çizen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Yarışmacılarımız alacakları puanlarla yıl sonunda Meksika'da yapılacak süper kupaya davet hakkı kazanacak. Bunun için Mercimektepe cazibe merkezi halinde, çok teveccüh görüyor. Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum her açıdan dikkat çekiyor. Özellikle hava sporlarında Türkiye'miz, Orta Anadolu'muz bu anlamda cazibe merkezi. Zaten Fethiye Babadağ yamaç paraşütü adı altında dünyada bir numara; gerek eşsiz coğrafyası, gerek eşsiz havası ve kendi güzelliğiyle. Hava sporlarını çok fazla insana yayarak dünya genelinde de hem coğrafyamızı tanıtmış olacağız hem turizme katkı sağlamış olacağız."

Şampiyonaya 5 kadın sporcunun katıldığına işaret eden Mehmet Akif Kalaycı, yamaç paraşütüne kadın sporcuların da ilgi gösterdiğini, sayının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

gençlik, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye yamaç paraşütünde tercih edilen coğrafya haline geldi - Son Dakika

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