Mersin'de "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası" düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası" düzenlendi

12.09.2022 18:14
Mersin'de "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası" düzenlendi

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) organize edilen, "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası"nın 4. etabı Mersin'de yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) organize edilen, "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası"nın 4. etabı Mersin'de yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gelincik Tepesi'nde düzenlenen yarışmaya 12 ilden 60 sporcu katıldı.

Sporcular, hazırlıkların ardından kenti kuş bakışı gören tepeden kalkış yaparak gökyüzüne yükseldi.

Belediyenin desteğiyle düzenlenen şampiyonanın 4. etabında dereceye giren katılımcılara kupa ve madalya verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de 'Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de "Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası" düzenlendi - Son Dakika
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