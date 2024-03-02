Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: 'Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda zorlu virajı döndük'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hatayspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımların küme düşme potasında olduğu maçlarda zorluk çıkarabileceğini belirterek, Fenerbahçe'nin akıllı oynayarak maçı kazandığını ve şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndüğünü söyledi. Baki ayrıca, hakem performansları ve rakip takımın başkanıyla ilgili eleştirilerde bulundu.