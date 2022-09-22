THF'nin Erasmus+ Sport projesi hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
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THF'nin Erasmus+ Sport projesi hibe almaya hak kazandı

22.09.2022 14:34
THF'nin Erasmus+ Sport projesi hibe almaya hak kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Avrupa Birliğinin Erasmus+ Sport programına yaptığı proje başvurusu, hibe almaya hak kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) Avrupa Birliğinin Erasmus+ Sport programına yaptığı proje başvurusu, hibe almaya hak kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 20 projenin destek aldığı programda, THF'nin başlığı "Equability in and Through Handball: Leveraging Women's Inclusion Towards Better Sports for Everyone" olan projesi, 1 Ocak 2023'te başlayıp 30 Haziran 2024'te tamamlanacak.

Projenin amacı, uluslararası standartlarda Türkiye ve Avrupa'dan uzmanların vereceği eğitimler ve saha çalışmalarıyla kadın hentbol idarecisi ve menajeri yetiştirmek. Bu kapsamda kadınların, hentbolun her kademesinde daha etkin roller üstlenmesini sağlamak hedefleniyor.

THF'nin proje koordinatörü olduğu projeye, Slovenya'dan Ljubljana Üniversitesi ve Türkiye'den Sosyal Güçlendirme İçin Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) ortaklık edecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THF'nin Erasmus+ Sport projesi hibe almaya hak kazandı - Son Dakika

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