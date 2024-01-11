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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Şampiyon Takımları Tebrik Etti

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü ve Kaltun Madran Su Ege Yıldızları takımlarını tebrik etti. Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen salon hokeyi süper final maçlarında şampiyon olan takımlar, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecekler.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Şampiyon Takımları Tebrik Etti
11.01.2024 - 12:04,
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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Salon Hokeyi Süper Lig Erkekler Şampiyonu Gaziantep Polisgücü ile Kadınlar Şampiyonu Kaltun Madran Su Ege Yıldızları tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonu kadınlar ve erkekler salon süper lig play-off müsabakaları ve final maçları Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kadınlar kategorisinde final maçında Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı'nı mağlup eden Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, erkekler kategorisinde ise Nizip Zeugma Spor Kulübünü yenen Gaziantep Polisgücü bu sezonun Türkiye şampiyonu oldu.

Açılamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Amasya'da yaptığımız salon hokeyi süper final maçlarında şampiyon olan Kaltun Madran Su Ege Yıldızları kadın takımı ile Gaziantep Polisgücü erkek takımını tebrik ediyorum. İki takımımız bu sezon şampiyon oldukları için önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecekler. İki takımımızın da Avrupa kupalarında ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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