Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen hokey müsabakaları sona erdi

Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Hokey 1. Lig müsabakaları sona erdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalara, kadın ve erkek olmak üzere 16 takım katıldı.

4 Mayıs'ta başlayan müsabakalar sonucunda kadınlarda Adana Hokey Spor Kulübü ve Osmaniye Tempo 80 Spor Kulübü, erkeklerde ise Malatya Hokey takımı ile Amasya Gençlik Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Müsabakalar sonunda üst lige yükselen takımlara madalya ve kupa verildi.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, üst lige yükselen takımları tebrik etti.