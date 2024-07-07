Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'te elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'te elendi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Türkiye'nin golünü Samet Akaydın atarken, Hollanda'nın gollerini de Vrij ve Mert Müldür (kendi kalesine) kaydetti. Hollanda, yarı finale yükselirken Türkiye turnuvaya veda etti.

07.07.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, de Vrij, Ake (Dk. 73 Van de Ven), Reijnders (Dk. 73 Veerman), Schouten, Simons (Dk. 87 Zirkzee), Bergwijn (Dk. 46 Weghorst), Gakpo, Depay (Dk. 87 Frimpong)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 82 Zeki Çelik), Kaan Ayhan (Dk. 89 Semih Kılıçsoy), Samet Akaydın (Dk. 82 Cenk Tosun), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 35 Samet Akaydın (Türkiye), Dk. 70 de Vrij, Dk. 76 Mert Müldür (Kendi kalesine) (Hollanda)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Bertuğ Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 30 Simons, Dk. 55 Ake, Dk. 64 Van Dijk, Dk. 90+7 Weghorst (Hollanda), Dk. 90+3 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Montella (Yedek kulübesinde) (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi.

56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

65. dakikada Türkiye yine tehlikeli geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hollanda savunmasının müdahalesinin ardından top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Verbruggen'den seken topta karambol oluştu. Kale sahası önündeki Weghorst, son anda müdahale ederek milli futbolculara şut imkanı tanımadı ve topu kornere gönderdi.

70. dakikada Hollanda beraberliği yakaladı. Depay'ın kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda arka direğe ortaladığı topa Weghorst vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, direk dibinde müdahale ederek topu kornere çeldi. Depay, sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Boş durumda iyi yükselen de Vrij'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Dumfries, kaleye paralel şekilde yerden tehlikeli bir pas gönderdi. Arka direkte Gakpo ile mücadele eden Mert Müldür'ün ters vuruşuyla top filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak de Vrij'a çarparak kornere gitti.

89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

Hollanda, karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Türkiye ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Samet Akaydın, Mert Müldür, Hollanda, Türkiye, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'te elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 01:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'te elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement