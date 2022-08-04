Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor

04.08.2022 17:13
Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları, Trabzon'daki hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları, Trabzon'daki hazırlıklarına devam ediyor.

Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Trabzon'da ikili kampa giren Türkiye ve Almanya 16 yaş altı milli takımları, Ortahisar Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenman yapıyor.

Kentteki hazırlıklarını 7 Ağustos'ta tamamlayacak milli takım oyuncuları, Sırbistan kampı öncesi İstanbul'a gidecek.

Ay-yıldızlı ekibin antrenörü Ersin Özdurak, AA muhabirine, Trabzon'da 17 kişilik ekiple kamp yaptıklarını belirterek, tesisin ve şartların iyi olması dolayısıyla kenti tercih ettiklerini söyledi.

Çalışmaların gayet verimli devam ettiğini dile getiren Özdurak, "Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Bunlara da özen gösterip, daha da iyisini yapmaya çalışacağız. Hedef her zaman madalya." dedi.

Almanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Nils Elsenpeter de kamp için Türkiye ile irtibata geçtiklerini ifade ederek, "Burada birlikte kamp yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma yapma fırsatı bulduğumuz için memnunuz." diye konuştu.

Elsenpeter, 16 oyuncu ile hazırlık kampını sürdürdüklerini kaydederek, çalışmaların yoğun şekilde süreceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü Açıklaması Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kaynak: AA

Trabzon, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Almanya sutopu milli takımları, Trabzon kampında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement