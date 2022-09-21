Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.
Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.
Milli takım son 7 maçı kazandı
Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.
Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.
Maçlar
Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|22.10.1972
|Alzette
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|10.12.1972
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|3-0
|11.03.1984
|Alzette
|Özel
|3-1
|22.12.1984
|İstanbul
|Özel
|1-0
|25.03.1992
|Lüksemburg
|Özel
|3-2
|16.08.2006
|Lüksemburg
|Özel
|1-0
|31.03.2015
|Lüksemburg
|Özel
|2-1
|11.06.2022
|Lüksemburg
|UEFA Uluslar Ligi
|2-0
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