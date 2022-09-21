Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda - Son Dakika
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Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda

21.09.2022 09:14
Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 7 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
22.10.1972AlzetteDünya Kupası Elemeleri0-2
10.12.1972İstanbulDünya Kupası Elemeleri3-0
11.03.1984AlzetteÖzel3-1
22.12.1984İstanbulÖzel1-0
25.03.1992LüksemburgÖzel3-2
16.08.2006LüksemburgÖzel1-0
31.03.2015LüksemburgÖzel2-1
11.06.2022LüksemburgUEFA Uluslar Ligi2-0
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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Kaynak: AA

Lüksemburg, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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