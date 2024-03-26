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Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak elit atletler belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve 28 Nisan Pazar günü koşulacak yarı maratona, kişisel en iyi dereceleri 1.01.00'ın altında olan 18 erkek ile 1.08.00'ın altında olan 9 kadın atlet katılacak.

2023'teki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nun erkekler şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo da yarı maratonda koşacak. Mkungo'nun yanı sıra erkeklerde Etiyopyalı Solomon Berihu, Kenyalı Edmond Kipngetich, Etiyopyalı Dinkalem Ayel, Kenyalı Solomon Kipchoge ve Kanadalı Cameron Levins ile kadınlarda Kenyalı Gladys Chepkurui, Etiyopyalı Ftaw Zeray ve İtalyan Giovanna Epis de yarışta yer alacak.

Türkiye'den ise erkeklerde Halil Yaşın, Üzeyir Söylemez ve Sultan Orhan, elit atletler arasında yer alıyor.

Organizasyona ilişkin açıklamada bulunan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Tarihi parkuruyla öne çıkan İstanbul Yarı Maratonu, 'Gold Label' kategorisindeki dünyanın 11, Avrupa'nın ise 4 maratonundan biri. Hem uluslararası kariyerli hem de yetenekli atletleri buluşturmasıyla oldukça özel bir maraton. Bu yıl çok sayıda ülkeden elit atlet geliyor ve 2024 İstanbul Yarı Maratonu'nda 21K'da 16 yaş ve üstü sporcular da koşabilecek. Bu da Türkiye için bir ilk olacak. Hedefimiz 16 bin kişiyle koşmak. Kapanışa bir ay kalmasına rağmen kayıt rekoru kırılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Onur, şunları kaydetti:

"2021'de İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1.04.02'lik derecesiyle kırdığı rekor, Türkiye'deki ilk uluslararası rekor olarak kayıtlara geçmişti. Maratona bu yıl dünyanın her yerinden yoğun ilgi var. Maraton, ilk defa Kanada, Malta ve Virjin Adaları gibi ülkelerden elit atletlere ev sahipliği yapacak."