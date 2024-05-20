Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Başladı

Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da başladı. Turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılıyor. İlk gün Galler - İngiltere ve Yunanistan - Almanya maçları oynandı.

20.05.2024 20:37
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesinde 20 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katılıyor.

Şampiyona, B grubundan Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı.

Belek turizm merkezinde bulunan Calista Sports Center sahasında, Galler ile İngiltere milli takımları karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0'lık skorla kazandı.

Günün diğer maçında B grubundan Yunanistan ve Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.

Şampiyona yarın C grubunda Ukrayna-İtalya, Sırbistan-Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye-Fransa, Polonya-Belçika maçları ile devam edecek.

Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak.

Grup aşaması 20-26 Mayıs tarihlerinde, çeyrek finaller 28 Mayıs, yarı finaller 30 Mayıs, final ve 3'üncülük maçları ise 1 Haziran'da oynanacak.

Karşılaşmalar, İsmail Ogan, Calista Sports Senter ve SB Sports Center sahalarında oynanacak.

Gruplar

Türkiye, organizasyonda A Grubu'nda Fransa, Polonya ve Belçika ile karşılaşacak.

Şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu : Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika

B Grubu : Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler

C Grubu : Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka

Kaynak: AA

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