Türkiye İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükseldi

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesinde süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B Grubu'nda İngiltere- Almanya ile karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Yunanistan ile İskoçya 1-1 berabere kaldı.

Günün diğer maçında A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Danimarka arasında oynanan play off karşılaşmasını Polonya 7-0 kazandı.

Yapılan karşılaşmaların ardından A Grubu'nu Fransa birinci, Türkiye ikinci sırada tamamladı. B Grubu'nda İngiltere birinci Almanya ikinci sırada yer aldı. C Grubu'nu ise Ukrayna birinci, İtalya ikinci sırada tamamladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım, çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonada, A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Türkiye, 28 Mayıs Salı günü saat 10.30'da B Grubu'nu birinci tamamlayan İngiltere ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.