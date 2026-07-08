Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Takımı Kütahya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Takımı Kütahya'da Kamp Yapıyor

Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Takımı Kütahya\'da Kamp Yapıyor
08.07.2026 10:15
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Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları için Türkiye U16 Futsal Milli Takımı Kütahya'da kamp düzenliyor.

17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı, seçme ve değerlendirme kampını Kütahya'da sürdürüyor.

Kamp çalışmaları kapsamında Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımları Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Sportif Direktör Cihangir Güner ve Kadın Futbol Milli Takımı Antrenörü Güney Erdem, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette milli takım kamp süreci, hazırlık çalışmaları ve işitme engelli sporunun gelişimine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları öncesindeki hazırlıkların değerlendirildiği buluşmada, milli takımlara sağlanan destekler de ele alındı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, milli takımları kentte ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Milli takımlarımıza ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, Avrupa yolunda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Milli Takımı, Kütahya'daki kamp çalışmalarının ardından Hannover'de düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Takımı Kütahya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Genç Futsal Takımı Kütahya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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