Karabük, İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) organize edilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası, Karabük'te düzenleniyor.

Safranbolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 6 takım katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü, Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübünü 9-0, İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü, Zonguldak Ereğli İşitme Engelliler Spor Kulübünü 19-0, Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü de Pamukkale İşitme Engelliler Spor Kulübünü 9-0 yendi.

TİESF Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine, futsalda başarı hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Federasyon olarak kadınların sporda aktif bir şekilde yer alması için çalıştıklarını belirten Vural, Avrupa ve dünya futsal şampiyonaları için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Vural, Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası'nın milli takım seçmeleri için de oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Şampiyona, 7 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.