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Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen seçmelerde, erkekler ve kadınlar kategorilerinde birçok sporcu başarılı oldu. Şampiyona, 25-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı
13.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:45
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakaları, İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapıldı.

Seçmeyi kazanan sporcular şöyle:

Erkekler: Muhammed Burak Ekinci (54 kilo), İsmail Çelik (58 kilo), Ali Can Fındık (63 kilo), Muhammed Bilici (68 kilo), Oktay Baver Ersin (74 kilo), Osman Geçit (80 kilo), Batuhan Şimşek (+87 kilo)

Kadınlar: Merve Tüm (46 kilo), Gamze Yıldırım (49 kilo), Gözde Şahinbaz (53 kilo), Birsen Özer (57 kilo), Tasnım İbrahim (62 kilo), Öykü Çelik (67 kilo)

Poomsae erkekler bireysel: Yusuf Şiyar Kıran

Poomsae kadınlar bireysel: Türkan Teke

Poomsae pair: Yusuf Şiyar Kıran-Türkan Teke

Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 25-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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