Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya'da oynanacak.

09.05.2025 14:29
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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında 7 Eylül'de İspanya'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın Konya'da oynanacağını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine Eylül ayında başlayacak A Millî Takımımız, E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

KONYA'DA OYNANAN MAÇLAR

Konya'da daha önce 7'si resmî, biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Millî Takımımız, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, A Millî Takımımızın daha önce EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yapmıştı.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN İLE

A Millîler, 13 Ekim 2015 tarihinde İzlanda'yı karşılaşmanın son dakikalarında Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle mağlup ederek 2016 Avrupa Şampiyonası bileti almış, 8 Haziran 2019 tarihinde ise Fransa'yı 2-0'lık skorla tarihinde ilk kez yenmiş ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda belirleyici bir galibiyet almıştı. Ay-Yıldızlılar, 15 Ekim 2023'te de Letonya'yı tarihinde ilk kez iç sahada 4-0'lık sonuçla yenmiş ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemişti. A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan karşısına çıkacak. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile E Grubu'nda yer alıyor.

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Son Dakika Spor Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Ülgülü:
    Türkiye nin en büyük en görkemli en güzel stadı dururken konya ne lan TÜPRAŞ PARK en iyileri 9 18 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Allah için bir gunde Adana da oynansin valla ayıp hep konya konya başka memleket kalmamış sanki 4 5 Yanıtla
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