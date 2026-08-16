Türkiye, İsrail'i 72-61 mağlup etti - Son Dakika
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Türkiye, İsrail'i 72-61 mağlup etti

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Türkiye, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 72-61 yenerek grubu ikinci tamamladı.

Türkiye, Romanya'nın Mioveni kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında İsrail'i 72-61 yendi.

Sporturilor Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücumda etkili başladı. İlk çeyreği İsrail 21-18 önde tamamladı. Milliler ikinci periyotta ise savunmasıyla öne çıktı. Hücumda da etkili görüntü çizen ay-yıldızlılar soyunma odasına 35-30 önde girdi.

Ay-yıldızı ekibin 3. çeyrekte temposu düştü. Bu periyodu İsrail 49-48 önde tamamladı. Son çeyrekte rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, parkeden 72-61'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini elde eden milliler, grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızılar, 18 Ağustos Salı günü A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Hırvatistan'la son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, İsrail'i 72-61 mağlup etti - Son Dakika

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