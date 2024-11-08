Türkiye, İtalya\'yı Futsal Şampiyonası\'nda Yendi

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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele ediyor.

Organizasyonun dördüncü maçında Türkiye, İtalya ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda attığı gollerle İtalya'yı 6-2 yendi.

Öte yandan bugünkü karşılaşmalarda İspanya, İngiltere'yi 5-1 mağlup etti.

Şampiyona grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçları ile tamamlanacak.

Türkiye 10 Kasım'da İngiltere ile üçüncülük maçında, Ukrayna ise İspanya ile final maçında karşılaşacak.