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Türkiye Judo Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Judo Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hasretine son vermek istediklerini belirtti. Huysuz, Türk judosunun uluslararası organizasyonlarda büyük başarılara imza attığını ve 2032 Olimpiyatlarına hazırlık yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlıkların sürdüğünü ve hedeflerinin 20 yıldır alınmayan olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda madalya hedefliyor
30.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:44
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için kente gelen Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat hazırlıklarını değerlendirdi.

Türk judosunun uluslararası organizasyonlarda büyük başarılara imza attığını ifade eden Huysuz, "Ümitlerde şampiyon bir ekip var. Onlara takviye daha güçlü bir ekip oluşturacağız. 2032'nin olimpiyatına katılacak sporcuları seçiyoruz. 2032 Olimpiyatlarına hazırlık yapıyoruz." dedi.

"Olimpik kadroda 14 sporcumuz var"

Sezer Huysuz, Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl 9 kotamız var. Hedefimiz, inşallah bu sayıyı takım olarak artırmak, hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayarak 20 yıldır alınmayan olimpiyat madalyamızı almak. Görme engelliler bize bağlandı, orada 10 kotamız var. 2024 çok yoğun. Ümitlerde başladık. Uzun bir dönem var. En iyi şekilde hazırlanıp Paris Olimpiyatları'nda hasretimizi gidererek madalya almak istiyoruz."

Tüm uluslararası madalyalarda söz sahibi olduklarını anlatan Huysuz, şunları kaydetti:

" Dünya, Avrupa, Akdeniz ve İslam oyunlarında büyük başarılara imza attık. Şu anda olimpik kadroda 14 sporcumuz var. Bununla beraber 2028'e hazırlandığımız bir ekip var. Yaş ortalamamız 20-21. Bu da gelecek adına söz sahibi olmamızı sağlıyor. Diğer branşlar gibi her platformda iddiamızı sürdürüyoruz. Bugün olimpiyat için kotalarımızı söylediğimizde 9 kota çok kolay bir şey değil. Şu anda bunu konuşabiliyoruz."

Türkiye judoda son olarak Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanma başarısı gösterdi. Söz konusu oyunlarda 66 kiloda Hüseyin Özkan altın madalyanın sahibi oldu. Özkan ayrıca Türkiye'ye judoda ilk altın madalyayı getiren sporcu unvanını da aldı.

Judoda Türkiye bir madalyayı da Barcelona 1992'de kazandı. Türk kadın sporcuların ilk kez oyunlarda mücadele ettiği oyunlarda Hülya Şenyurt bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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