Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi

Ankara'da düzenlenen şampiyonada 55 şehirden 618 judoka mücadele etti. Sonuçlar açıklandı.

19.01.2025 19:46
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Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki spor tesislerinde düzenlenen şampiyonada 55 şehirden, 261 kadın ve 357 erkek judoka mücadele etti.

Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler 60 kilo:

Altın: Ramazan Kibaroğlu

Gümüş: Tuncay Türkman

Bronz: Alperen Ergün

Bronz: Emirhan Karahan

Erkekler 66 kilo

Altın: Muhammed Ali Demirel

Gümüş: Davut Toktay

Bronz: Mihraç Akkuş

Bronz: Tunahan Dinç

Erkekler 73 kilo

Altın: İbrahim Demirel

Gümüş: Bilal Çiloğlu

Bronz: Soner Kumtaş

Bronz: Niyazi Gökçen

Erkekler 81 kilo

Altın: Vedat Albayrak

Gümüş: Muhammed Mustafa Koç

Bronz: Musa Şimşek

Bronz: Bayram Kandemir

Erkekler 90 kilo

Altın: Ahmet Burak Çuhadar

Gümüş: Can Güzel

Bronz: Enes Pınar

Bronz: Mertan Kömpe

Erkekler 100 kilo

Altın: Halil Çimen

Gümüş: Ozan Kazel

Bronz: Suat Can Yapıcı

Bronz: Recep Çimen

Erkekler +100 kilo

Altın: İbrahim Tataroğlu

Gümüş: Tunahan Tutar

Bronz: Mert Mehmetağaoğlu

Bronz: Furkan Güner

Kadınlar 48 kilo

Altın: Emine İkra Candan

Gümüş: Elif Kırt

Bronz: Zilan Ertem

Bronz: Tuğçe Beder

Kadınlar 52 kilo

Altın: Gül Kader Şentürk

Gümüş: Buketnur Karabulut

Bronz: Yaren Kömürcü

Bronz: Ayşe Nur Sülün

Kadınlar 57 kilo

Altın: Ayşenur Budak

Gümüş: Ayşenur Karadağ

Bronz: İlayda Merve Sak

Bronz: Ayşe Naz Özdemir

Kadınlar 63 kilo

Altın: Ayten Mediha Yeksan

Gümüş: Ezgi Karademir

Bronz: Minel Akdeniz

Bronz: Habibe Afyonlu

Kadınlar 70 kilo

Altın: Fidan Ögel

Gümüş: Tuana Gülenay

Bronz: Eda Karademir

Bronz: Sümeyye Kaya

Kadınlar 78 kilo

Altın: Gülsüm Ağaç

Gümüş: Hatice Vandemir

Bronz: Ceylan Kocabey

Bronz: Şeyda Nur Çiçek

Kadınlar +78 kilo

Altın: Hilal Öztürk

Gümüş: Sema Mete

Bronz: Kübranur Esir

Bronz: Yağmur Yılmaz

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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