Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki spor tesislerinde düzenlenen şampiyonada 55 şehirden, 261 kadın ve 357 erkek judoka mücadele etti.
Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler 60 kilo:
Altın: Ramazan Kibaroğlu
Gümüş: Tuncay Türkman
Bronz: Alperen Ergün
Bronz: Emirhan Karahan
Erkekler 66 kilo
Altın: Muhammed Ali Demirel
Gümüş: Davut Toktay
Bronz: Mihraç Akkuş
Bronz: Tunahan Dinç
Erkekler 73 kilo
Altın: İbrahim Demirel
Gümüş: Bilal Çiloğlu
Bronz: Soner Kumtaş
Bronz: Niyazi Gökçen
Erkekler 81 kilo
Altın: Vedat Albayrak
Gümüş: Muhammed Mustafa Koç
Bronz: Musa Şimşek
Bronz: Bayram Kandemir
Erkekler 90 kilo
Altın: Ahmet Burak Çuhadar
Gümüş: Can Güzel
Bronz: Enes Pınar
Bronz: Mertan Kömpe
Erkekler 100 kilo
Altın: Halil Çimen
Gümüş: Ozan Kazel
Bronz: Suat Can Yapıcı
Bronz: Recep Çimen
Erkekler +100 kilo
Altın: İbrahim Tataroğlu
Gümüş: Tunahan Tutar
Bronz: Mert Mehmetağaoğlu
Bronz: Furkan Güner
Kadınlar 48 kilo
Altın: Emine İkra Candan
Gümüş: Elif Kırt
Bronz: Zilan Ertem
Bronz: Tuğçe Beder
Kadınlar 52 kilo
Altın: Gül Kader Şentürk
Gümüş: Buketnur Karabulut
Bronz: Yaren Kömürcü
Bronz: Ayşe Nur Sülün
Kadınlar 57 kilo
Altın: Ayşenur Budak
Gümüş: Ayşenur Karadağ
Bronz: İlayda Merve Sak
Bronz: Ayşe Naz Özdemir
Kadınlar 63 kilo
Altın: Ayten Mediha Yeksan
Gümüş: Ezgi Karademir
Bronz: Minel Akdeniz
Bronz: Habibe Afyonlu
Kadınlar 70 kilo
Altın: Fidan Ögel
Gümüş: Tuana Gülenay
Bronz: Eda Karademir
Bronz: Sümeyye Kaya
Kadınlar 78 kilo
Altın: Gülsüm Ağaç
Gümüş: Hatice Vandemir
Bronz: Ceylan Kocabey
Bronz: Şeyda Nur Çiçek
Kadınlar +78 kilo
Altın: Hilal Öztürk
Gümüş: Sema Mete
Bronz: Kübranur Esir
Bronz: Yağmur Yılmaz
Son Dakika › Spor › Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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