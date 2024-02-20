Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kalifikasyon mücadelelerine hazırlanıyor

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, İtalya'nın Milano kentinde 4-11 Mart'ta yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kalifikasyon mücadelelerine Trabzon'da hazırlanıyor.
Kadın milliler, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 5 Şubat'ta başladıkları hazırlık çalışmalarını, 28 Şubat'ta tamamlayacak.
Kalifikasyon mücadelelerine Azerbaycan, Kazakistan, Fas, Hollanda ve Polonya kadın boks milli takımlarıyla ortak hazırlanan milliler, 4 olan olimpiyat kotasını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.
Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilecek kalifikasyon maçlarının ardından Avrupa şampiyonasında mücadele edeceklerini, hazırlıklarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.
Hazırlık sürecini 5 ülkenin milli takımlarıyla yaptıklarını belirten Yiğit, "İyi şekilde ilerliyoruz, inşallah bunun meyvesini hem kalifikasyonda hem de Avrupa şampiyonasında alacağız. Şu an istediğimiz şekilde ilerliyoruz. İnşallah bir aksilik olmadan, elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.
"Türk boksu dünyada bir numara"
Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 6 sporcuyla katılmak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Şu an Türk boksu dünyada bir numara. Hem dünya şampiyonu hem de dünyanın en iyi takımı seçildik. Tabii bunda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin payı çok büyük ve arkadan gelen Hatice Akbaş olsun, Büşra Işıldar, Esra Yıldız olsun, onlar da şu an gayet iyiler, inandılar. Bizim hedefimiz tabii ki olimpiyat madalyamızı 2 değil, 4-5'e çıkarmak. Bunu da yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum ve bu yönde de çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu yakalayacağız."
Antrenör Şennur Demir ise yaklaşık 10 senedir Trabzon'daki tesisleri belli dönemlerde kullandıklarını ifade ederek, "Burada olmaktan da mutluyuz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Olimpiyatlara da 6'da 6 sporcuyla yüzde 100 başarı yaparak katılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Milli takımı ziyaret eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türk sporuna hizmet etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bizim de içinde olduğumuz 6 ülke burada kamp yapıyor, çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Esra ve Büşra da inşallah önümüzdeki günlerde İtalya'da kota mücadelesi verecekler. Ben inanıyorum ki buradaki kamp neticesinde olimpiyatlardaki 6 kotanın tamamını almış olacağız. Paris Olimpiyatları'nda Allah'ın izniyle çok sayıda madalya alacağız. İnşallah burası da onlara katkı sağlayacaktır."
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