Türkiye Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılarak Türk hentbolunu tanıtacak.

20.11.2024 16:30
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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "İlk defa katılacağımız bir Avrupa Şampiyonası var. Takımımızın Türk hentbolseverlere ve Avrupalı hentbolseverlere neler yapabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ilk defa Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılacak. 28 Kasım'da Macaristan'ın Debrecen kentinde başlayacak olan şampiyona öncesi Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi ile A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonunda medya gününde hedeflerine yönelik açıklama yaptılar.

Türk hentbolunu öne çıkarmak istediklerini belirten Başkan Çebi, "İlk defa katılacağımız bir Avrupa şampiyonası var. Takımımızı orada Türk hentbol severlere ve Avrupalı hentbol severlere bu katımın orada neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Önümüzde uzun yol var ama Türklere yakışır bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Tabi ki kolay değil ama neden olmasın, o maç kolay bu maç kolay şu maç imkansız gibi kesinlikle bir düşüncem yok hepsine çıkacağız aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Başlangıçları gruplarda mücadele ederek ondan sonra çeyrek finaller, yarı finaller ve finaller görerek hentbolu şahlandıracağız inşallah, şimdiden sporcularımıza başarılar dilerim" diye konuştu.

Çebi, hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayarak Türkiye'de hentbol kültürünü ve insanların bakış açısını değiştirmek istediklerini kaydetti.

Başantrenör Buceschi, kadın hentbolunda grubu en iyi 4 gruptan 3. olarak bitiren finallere katılma hakkı kazandıklarını söyledi. Buceschi, finallerde Macaristan, Makedonya, İsveç müsabakaları çok zor takımlarla oynayacaklarını ve en iyi sonuçları alacaklarını ifade ederek, "Grubumuzda ilk 2 takım bir sonraki tura yükseliyor. Ana hedefimiz Kuzey Makedonya karşısında başarılı olabilmek, diğer güçlü takımlardan bir tanesinden de bir puan alabilmek ancak bu sadece kendimizi ilk ikiye atıp, diğer grubun takımlarıyla eşleşme şansı bulabileceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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