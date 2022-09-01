İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu - Son Dakika
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İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu

01.09.2022 11:56
İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu lig takvimi ve Federasyon Kupası grubu belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu lig takvimi ve Federasyon Kupası grubu belli oldu.

Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 2022-2023 sezonu lig fikstürü, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda netleşti. İzmit Belediyespor, ilk maçında 24 Eylül Cumartesi günü iç sahada Ferhatoğlu Edremit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Lig fikstürünün çekildiği organizasyonda 13-19 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek Federasyon Kupası'nın da grupları belirlendi. Kupada ter dökecek ekiplerden biri olan İzmit Belediyespor, Antalya Güneşi, HDI Sigorta Yalova VIP ve Tarsus Belediyesi ekipleriyle D Grubu'nda mücadele edecek.

"Hedefimiz Süper Lig"

İzmit Belediyespor ekibini temsilen organizasyona katılan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirtirken, "İzmit Belediyesi olarak yeni sezona yeni bir oyuncu gurubuyla başlıyoruz ve yeniden ait olduğumuz Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek istiyoruz" dedi.

Demir oldu: "Her iki kulvarda da iddialıyız"

Lig ve Federasyon Kupası'nın çekilen fikstürünü değerlendiren bir diğer isim İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Tayfun Demir oldu. Demir, "Yeni bir sezona yeni umutlarla başlıyoruz. Zorlu bir lig maratonu bizi bekliyor. Federasyon Kupası'nda da zorlu bir gruptayız. Ama biz İzmit Belediyespor olarak ligde olduğu gibi kupada da iddialıyız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

basketbol, Eskişehir, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor'un fikstürü belli oldu - Son Dakika

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