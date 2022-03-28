Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi

28.03.2022 09:22
Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi maçında Kayseri Kadın Futbol ile Gaziantep ALGspor karşılaştı.

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi maçında Kayseri Kadın Futbol ile Gaziantep ALGspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 4-0 kazandı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Tolga Selvi xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayseri Kadın Futbol: Zeynep Gündoğdu x, Alina Mahmadova x (Gülşen Dk.90 ?), Sanie Aslano x, Aysun Muradova x, Sona Rahimova x, Birsen Bozdal x, Aybüke Aykul x (Yağmur Dk.78 x), Opa Clement x, Nafula x, Adebesi Dosumu x, Şeymanur Gencebay x (Canset Dk.87 ?)

Gaziantep ALGspor: Selda Akgöz xxx, Zehra Borazanci xxx, Medine Erkan xxx (Zhala Dk.76 xx), İlayda Civelek xxx (Kristina Dk.65 xx), Eda Karataş xxx, Emine Ecem xxx, Ebru Topçu xxx (Balanga Dk.78 xx), Ruth Kipoyi xxx (Ece Dk.76 xx), Ecem Cömert xxx (Mariem Dk.65 x), Ferrer Amorim **

Goller: Ecem Cömert (dk.42 ve 64), Ferrer Amorim (dk.57), Balonga Frace (dk.81) (Gaziantep ALGspor) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4 Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4 ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru

Gaziantep, Kayseri, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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