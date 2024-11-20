Türkiye, Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu

A Mili Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilerek play-off oynayacak.

20.11.2024 01:16
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Stat: Niksic Şehir

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic (Dk. 83 Brnovic), Vukotic (Dk. 69 Kuc), Gasevic (Dk. 86 Camaj), Loncar, Krstovic

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Merih Demiral, Emirhan Topçu (Dk. 46 Samet Akaydin), Eren Elmalı (Dk. 46 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 63 İsmail Yüksek), Orkun Kökçü, Yunus Akgün (Dk. 74 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Goller: Dk. 29, Dk. 45 ve Dk. 73 Krstovic (Karadağ), Dk. 37 Kenan Yıldız (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 22 Jankovic, Dk. Dk. 42 Spcic, Dk. 62 Krstovic, Dk. 79 Loncar, Dk. 90+1 Nikic, Dk. 90+4 Tuci, Dk. 90+4 Robert Prosinecki (Teknik direktör) (Karadağ), Dk. 46 Okay Yokuşlu, Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 79 Merih Demiral, Dk. 79 Vincenzo Montella (Teknik direktör), Dk. 90+4 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.

72. dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Kaynak: AA

Kenan Yıldız, Türkiye, Karadağ, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Karadağ'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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