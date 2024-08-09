Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Muş\'ta Karate Takımını Ziyaret Etti

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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden karate takımını ziyaret ederek, antrenör ve sporculara başarılar diledi. Uğuz, "Muş'un bir şampiyonaya ev sahipliği yapması için planlama yapacağız" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Avukat Dr. Aslan Abid Uğuz, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi. Uğuz, spor salonunda çalışmalarını sürdüren sporcularla bir araya gelerek, yakalamış oldukları başarıların devamının gelmesi temennisinde bulundu. Aslan Abıd Uğuz, Muş karatecilerinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Aydan ve Yakup hocamız inanılmazlar şeyler başardılar. Doğunun handikabını tamamen bir avantaja çevirdiler. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil Batı'da da artık burayı bir rol model olarak aldılar. Hedefleri, basamakları birer birer arttırarak gidiyorlar. Önce sporcu sayısını, arkasından Türkiye'de ve Balkan şampiyonasında dereceler, şimdi hedef Avrupa ve dünyada dereceler, oralarda da hem milli takımda hem de uluslararası alanda bu başarıların geleceğine inanıyorum. Tabi bunların da tek sebebi var; o da çalışmak, çalışmadan olmuyor. Hocalarımız hem özveriyle çalışıyorlar hem planlı çalışıyorlar hem de ne yaptıklarını biliyorlar. Bizde her zaman onların yanındayız, bizi gururlandırıyorlar. Doğu diye baktığında karatenin bu kadar yaygın olacağını düşünmeyen birçok insana bunun yapılabileceğini gösterdiler. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda Muş'un bu başarısını karşılıksız bırakmayacağız. Muş'un bir şampiyona ev sahipliği yapması için planlama yapacağız" şeklinde konuştu.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise Muş'ta her spor branşına olduğu gibi karate branşına da Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Muş ilimiz son dönemlerde spor altyapısına yapılan yatırımlar sonucu birçok organizasyona hem ev sahipliği yaptı hem de sporcu göndermeye başladı. Ülkemizin dört bir tarafından Muş'a gelen Türkiye'nin geleceği genç sporcuları Muş'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşarken, yine ülkemizin dört bir yanında düzenlenen organizasyonlara sporcu göndermenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bunlar hemen olan işler değil. İlimize spor alt yapısı bakımından son derece önemli yatırımlar geldi. Şu anda Muş ve ilçelerinde hayata geçirilen spor yatırımlarından binlerce çocuk ve gencimiz faydalanıyor. İlerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına daha fazla sporcu göndereceğimizden eminim. Tabi ilimizin bu denli önemli yatırımlara kavuşmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Muş ziyaretinde Uğuz'a Büyükler Teknik Kurul Baş Antrenörü Ertan Tunç, Ümit Genç U21 Teknik Kurul Üyesi Aydan ile eşi Karate Antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu'da eşlik etti. - MUŞ