Türkiye Karate Federasyonu, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya rekorunu kırmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Türkiye Karate Federasyonu, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya rekorunu kırmak istiyor

Türkiye Karate Federasyonu, Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya rekorunu kırmak istiyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 8 Mayıs'ta Hırvatistan'da başlayacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya rekorunu kırmak istediklerini söyledi. Uğuz, Türk karatesinin Avrupa'da zirvede olduğunu belirterek, takımın iyi hazırlandığını ve şampiyonadan rekorlarla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

03.05.2024 11:10
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 8 Mayıs'ta Hırvatistan'da başlayacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kendilerine ait altın madalya rekorunu kırmak istediklerini söyledi.

Uğuz, Üniversiteler Ligi Karate Türkiye Şampiyonası için geldiği Kırşehir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 330 bin lisanslı sporcudan bu yıl yaklaşık 60 bininin faal olduğunu belirtti.

Olimpiyatlarda kazandıkları 4 madalyayla en çok başarı elde eden branşlardan biri olduklarına değinen Uğuz, "Karateyi Türk sporunun lokomotifi olarak değerlendiriyorum. Her yıl yapılan istatistiklerde de karate, madalya ve şampiyonalardaki başarı oranı bakımından lider. Şöyle bir dezavantajımız var, Avrupa ve dünya şampiyonalarına her kiloda tek sporcuyla gidebiliyoruz. Bazı branşlarda sayı serbest oluyor, hatta 10 sporcu ile gidilen branşlar var. Sayı bakımından çok önde olmayabiliriz ama gidilen şampiyona ve kazanılan madalya oranına baktığımızda öndeyiz." diye konuştu.

"Rekorlarla döneceğiz inşallah"

Uğuz, 2023 yılının çok iyi geçtiğini, Türk karatesinin Avrupa'da zirvede olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Burada 7 altın madalyayla rekor bizde. Şimdi rekoru tazelemek, kırmak istiyoruz. Takımımız çok iyi hazırlandı. KKTC'de kamp dönemi geçirdi. Orada manevi olarak da takım halinde olmanın mutluluğunu yaşadılar. Şimdi de Ankara'da kamptalar. 8-12 Mayıs'ta düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için 6 Mayıs'ta Hırvatistan'a hareket edeceğiz. Ayrıca bu sene ekimde Dünya Takımlar Şampiyonası var. Onun öncesinde de Avrupa Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Şampiyonası, İtalya'da olacak. Burada da iddialıyız. Şampiyonalardan iddialı bir şekilde rekorlarla döneceğiz inşallah."

Karatenin özellikle olimpiyatlardan sonra ivme kazandığını, popüler bir spor haline geldiğini, 50'den fazla üniversitenin karateye yer vermesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Uğuz, sporcu sayılarının her geçen gün arttığını aktardı.

Uğuz, yaptıkları ikili protokollerle karatenin okullarda ders olarak gösterildiğini de belirterek, "İstanbul Bahçelievler'de imzalanan protokolle karatenin bazı ilk ve orta okullarda ders olarak verilmesinin ardından, değişik il ve ilçe müdürlüklerinden talepler geldi. Beden eğitimi derslerinde karateyi ders olarak gösteriyoruz. Bu hayal bir projeydi, çok şükür başlamış oldu. Kapsamını genişletmek en büyük hedefimiz. 81 il belki çok iddialı olur ama yine de bunu ne kadar büyütürsek, yayarsak gerçekten iyi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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