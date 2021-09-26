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Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi

26.09.2021 13:42
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Adana'da yapılan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası erkekler kata ve kumite müsabakaları ile sona erdi.

Adana'da yapılan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası erkekler kata ve kumite müsabakaları ile sona erdi.

Adana'daki karate heyecanı erkekler müsabakaları ile tamamlandı. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Şampiyonası son gününde altı kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Erkekler katada, Olimpiyat Oyunları üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu Ali Sofuoğlu, finalde Enes Özdemir'i yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Sofuoğlu, böylece seçmelere girmeden Dubai'deki Dünya Karate Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

60 kiloda net galibiyetlerle finale kadar gelen olimpiyat ikincisi ve Avrupa şampiyonu Eray Şamdan, altın madalya maçında da Berkay Bayhan'ı yenerek zirveye çıktı. Şamdan, elde ettiği bu şampiyonlukla Dubai biletini de aldı.

67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, 75 kiloda Eren Akkurt, 84 kiloda Samed Gök ve +84 kiloda Furkan Kayalı Adana'da kariyerlerinin ilk şampiyonluklarını yaşadı.

Erkekler kategorilerinde dereceye girenlere madalyalarını Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan, Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül ve Adana Karate İl Temsilcisi Tahir Türkarslan takdim etti.

Madalya alan sporcular şöyle:

Kata

1- Ali Sofuoğlu

2- Enes Özdemir

3- Emre Vefa Göktaş

4- Kutluhan Duran

60 KG

1- Eray Şamdan

2- Berkay Bayhan

3- Burak Özdemir

4- Talha İnanç

67 KG

1- Ömer Abdurrahim Özer

2- Hakan Çelik

3- Ekrem Altuner Yılmaz

4- Muhammet Batuhan Arslan

75 KG

1- Eren Akkurt

3- Enes Bulut

4- Murat Öz

84 KG

1- Samed Gök

2- Halit Muhammet Tamyüksel

3- Oğuz Furkan Kaçar

4- Batuhan Gürsoy

+84 KG

1- Furkan Kayalı

2- Fatih Şen

3- Alparslan Yamanoğlu

4- Alperen Doğan - İSTANBUL

Olimpiyat, Türkiye, Dubai, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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