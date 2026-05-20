Türkiye Karate Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda Hedef İlk Üç

TÜRKİYE Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "İnşallah burada Avrupa genel klasmanında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Takımımız gerçekten çok güçlü bir takım" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde başlayan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 50 ülkeden 499 sporcu mücadele ediyor. Türkiye ise organizasyonda 15 erkek, 13 kadın ve 7 para-karate sporcusundan oluşan geniş bir kadroyla yer alıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibin organizasyona çok iyi hazırlandığını belirterek, "Takımımız buraya çok iyi hazırlanarak geldi. Yaklaşık 3 aydır tam antrenmanla diri bir şekilde çalıştık. İnşallah burada Avrupa genel klasmanında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Takımımız gerçekten çok güçlü bir takım. Altın madalya sayısının artacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'12'DE 12 KOTAMIZ VAR'

2027 Avrupa Oyunları'na da değinen Taşdemir, "Avrupa Oyunları 2027 Haziran ayında Türkiye'de yapılacak. Burası da Avrupa ülkelerine kota veren yarışma statüsünde bir organizasyon. 2026'nın mart ayından itibaren 2027'nin mart ayına kadar Avrupa Şampiyonası ve Premier Lig organizasyonlarında derece alan sporcular Avrupa Oyunları'nda yarışacak. Tabii Türkiye olarak bizim bir kotamız var. 12'de 12 kotamız var" ifadelerini kullandı.

'AYNI GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Türkiye'nin Avrupa karate arenasındaki başarısına dikkat çeken Taşdemir, "Avrupa genelinde genelde ya birinci oluyoruz ya ikinci oluyoruz. İnşallah burada da aynı geleneği devam ettireceğiz" diye konuştu.

'PARA-KARATE SPORCULARIMIZIN AYIRT EDİLMEDEN ORTAK YARIŞTIRILMASI MOTİVASYON SAĞLIYOR'

Para-karate sporcularının aynı organizasyonda yer almasının önemli bir motivasyon oluşturduğunu belirten Taşdemir, "Takımın bütünlüğü açısından çok güzel bir motivasyon oluyor. Para-karate sporcularımızın ayırt edilmeden ortak yarıştırılması diğer sporcularımıza da güzel motivasyon sağlıyor. Aslında birlikteliği de artırıyor diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

'KATADA BAŞARILI OLMAK YÜZDE 50 BAŞARI SAĞLIYOR'

Takımın öne çıkan isimlerinden de bahseden Taşdemir, "Türkiye'de de başarılıyız. Burada en iyi sporcularımızdan bir tanesi Enes Özdemir. Kata branşında bizim ümit ettiğimiz 10 yarışma kategorimiz var. Katada iki kategoride yarışıyoruz. Yani burada 10'da 2 gibi bir oranla yarışıyoruz. Katada başarılı olmak yüzde 50 başarı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.