Türkiye karatede bu yıl 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Timur Özdemir, bu yıl 3 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3-6 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları nedeniyle bir restoranda basın toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Özdemir, karatenin uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar kazanan bir branş olduğunu dile getirdi.

Haldun Alagaş ve Eray Şamdan'ın Kocaeli'den yetiştiğini ifade eden Özdemir, en büyük amaçlarının 81 ilden böyle başarılı sporcular çıkmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Özdemir, Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenleneceğini anımsatarak, "2022, federasyonumuz açısından çok önemli bir yıl olacak. Çünkü Dünya Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan çok önemli 3 organizasyona ev sahipliği yapacağız. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası mayıs ayında Gaziantep'te, İslami Dayanışma Oyunları ağustos ayında Konya'da, akabinde de ekim ayında Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Spora olan yatırımın Türk gençliğine ve geleceğine yapıldığını dile getiren Özdemir, "Bu şampiyonada dereceye girecek sporcular, milli takımımızın iskeletini oluşturacak ve Gaziantep'te ülkemizi temsil edecek. 2017'de burada yine Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde etmiştik, Bunun bir örneğini, hatta birkaç madalya daha fazlasını Gaziantep'te milli sporcularımız, antrenörlerimiz, teknik ekibimiz bizlere yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda hazır bulunan isimlerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, sporu herkesin erişebildiği bir alan haline getirmenin gayreti içinde olduklarını aktararak, 2021'de amatör spor kulüplerine 15 milyon liranın üzerinde ayni ve nakdi destekte bulunduklarını kaydetti.

Kocaeli'deki organizasyonun yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla yapılacağını aktaran Uysal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ise Kocaeli'nin spor kenti olarak yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirtip, katılacak sporculara başarı dileğinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan da memleketinde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada altın madalya alarak seçmeyi kazanıp, sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Uysal, toplantıya katılan milli sporculara çiçek takdim etti.