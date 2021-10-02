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Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Son Dakika

Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

02.10.2021 12:01
Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı, System.String[]

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) tarafından düzenlenen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde start aldı.

İlk gün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda, 34 sporcu mücadele ediyor.

Yarışlar "Mini", "Formula Junior", "Formula Senior" ve "Formula Master" olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Organizasyon, yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Otomobil, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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