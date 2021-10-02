Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

Yarışlar "Mini", "Formula Junior", "Formula Senior" ve "Formula Master" olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

İlk gün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda, 34 sporcu mücadele ediyor.

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