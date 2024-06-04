Türkiye ile Kazakistan arasında Dostluk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
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Türkiye ile Kazakistan arasında Dostluk Golf Turnuvası başladı

Türkiye ile Kazakistan arasında Dostluk Golf Turnuvası başladı

Türkiye ile Kazakistan Golf Federasyonlarının iş birliğiyle düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası, Antalya'da başladı. Turnuvaya Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve KKTC'den toplam 48 golfçü katılıyor. Turnuva üç gün sürecek ve 6 Haziran'da ödül töreniyle sona erecek.

04.06.2024 16:49
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Türkiye ile Kazakistan Golf Federasyonlarının iş birliğiyle iki ülke arasında düzenlenen Dostluk Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye ile Kazakistan katılıyor. Özbekistan ve Kırgız sporcular Kazak ekibinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) golfçüleri de Türk takımında olmak üzere 48 golfçü organizasyonda mücadele ediyor.

Türk takımında Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, yönetim kurulu üyesi Recep Turan, iş insanları Fikret Öztürk, Mehmet Aygün, turizmciler Ali Şahin ve Ercan Çek de yer alıyor.

Üç gün sürecek turnuvada sporcular 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla turnuva düzenlendiğini söyledi.

Organizasyonun 6 Haziran'da ödül töreni ile sona ereceğini belirten Dora, bu tür turnuvaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye ile Kazakistan arasında Dostluk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika

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