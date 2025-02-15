Türkiye Kupası Finali: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka - Son Dakika
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Spor

Türkiye Kupası Finali: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası finalinde yarın karşı karşıya gelecek.

15.02.2025 10:17
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Basketbol ING Türkiye Kupası finalinde yarın Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak mücadeleyi hakemlerden Mehmet Şahin, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek adını finale yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı. Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersinspor'u 63-83 yenerek finale yükseldi.

İkinci kez Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka finali olacak

Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ikinci kez finalde karşı karşıya gelecek.

İki takım, ilk olarak 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanan finalde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Beko, söz konusu dönemde rakibini 81-72 yenerek üçüncü kez kupayı kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ise bu kupayı 8 kez müzesine götürürken, siyah-beyazlılar 1 kez organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası Finali: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka - Son Dakika

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