Ofsporlu Miraç'tan Galatasaray'a enfes gol! Tribündekiler şaştı kaldı - Son Dakika
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Ofsporlu Miraç'tan Galatasaray'a enfes gol! Tribündekiler şaştı kaldı

08.11.2022 21:57
Ofsporlu Miraç'tan Galatasaray'a enfes gol! Tribündekiler şaştı kaldı

Türkiye Kupası 4. tur maçında Ofspor, Galatasaray'a konuk olduğu maçta 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın enfes golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından Okan Kocuk'u avlayan Türkyılmaz'ın golü büyük beğeni topladı.

Galatasaray ile Ofspor, Türkiye Kupası 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Of Spor harika bir golle öne geçti.

CEZA SAHASI DIŞINDAN ÇOK SERT VURDU

Karşılaşmanın 18. dakikasında Miraç Türkyılmaz, ceza sahası dışından oldukça sert bir şut çıkararak kaleci Okan Kocuk'u avladı. Türkyılmaz'ın bu golü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntü: A Spor
Görüntü: A Spor
Görüntü: A Spor
Görüntü: A Spor

KAZANAN 5.TURA YÜKSELECEK

Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

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