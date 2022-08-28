Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

28.08.2022 19:47
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Adıyaman Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Ağustos tarihlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin yeni bir kürek parkuruna sahip olması için tesis edilen Gölbaşı Gölü Parkuru, Türkiye Gençler Şampiyonası ile ilk yarışlara ev sahipliği yapmış oldu. Tarihinde ilk kez kürek yarışlarına ev sahipliği yapan Adıyaman'da 20 kulüp ve 500'ü aşkın genç sporcu mücadele etti. 26 Ağustos'ta eleme yarışları, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise final yarışlarının düzenlendiği organizasyonda kazanan ekiplere ödüllerini Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım verdi.

Etkinliğin muhteşem bir şekilde geçtiğini kaydeden Vali Çuhadar, "Heyecan dorukta kazanmak güzel şey, inşallah diğer takımlarımızda bir sonraki yarışmamızda Fenerbahçe gibi davranırlar. Ben katılım sağlayan bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu organizasyonun Gölbaşı ilçesinde gelenekselleşeceğine olan inancım ile seneye buluşmak üzere" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde misafir ettiğimiz sporcularımızın müsabakalarını heyecanla izledik. Ben gelecekte Adıyaman'ın kürek sporlarında dünya çapımda bir merkez olacağına inanıyorum. Derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor emeği geçen geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Milli Takım kampları dahil olmak üzere ileride pek çok etkinliği Adıyaman'da gerçekleştirmek istediklerini belirten Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 29 Ekim'de Adıyaman'da gerçekleştirilecek Kürek Maratonu'nun da müjdesini verdi.

29 Ekim'de Adıyaman'da düzenlenecek kürek maratonu için heyecanlı olduklarını belirten Ertürk, "Bu yarışlar bize gösterdi ki Adıyaman'ın coğrafyası ve tarihi dokusu, tüm dünyayı cezbedebilecek seviyede. En kısa zamanda tekrar burada buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize bu yarışlarda bitmeyen bir eforla destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Adıyaman'da gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ile Ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Kürek Maratonu ile Adıyaman su sporları merkezi haline geleceğini aynı zamanda kürek sporunda bir marka kent olacağını dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti.

Düzenlenen müsabakaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde kupa ve madalyalarını alan Fenerbahçe ile Galatasaray takımlarının sevinç gösterilerine protokol üyeleri de eşlik ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Genç Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Sakarya Kürek ve Kano

Genç Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Galatasaray

Yıldız Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Büyükşehir Belediye, 3. Sakarya Kürek ve Kano

Yıldız Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Hereke Nuh Çimento, 3. Anadoluhisarı Kürek

Küçük Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Küçük Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Anadoluhisarı Kürek, 3. Sakarya Kürek ve Kano - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Denizcilik, Adıyaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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